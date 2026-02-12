Rivarola ponderó avances en La Quiaca

En el marco de una visita institucional al intendente Dante Velázquez, el diputado provincial Rubén Rivarola valoró los avances que viene mostrando la ciudad fronteriza y subrayó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre municipio, provincia y Nación para sostener el desarrollo local.

Durante la jornada, el legislador reconoció el esfuerzo de la gestión municipal para impulsar mejoras en un contexto económico complejo y remarcó la relevancia de acompañar estos procesos con políticas públicas y recursos que permitan consolidar el crecimiento de La Quiaca como punto estratégico del norte jujeño.

Rivarola también se refirió a la situación de la infraestructura vial y planteó la necesidad de avanzar en soluciones que garanticen mejores condiciones para la producción, el turismo, el comercio y la seguridad. En ese sentido, sostuvo que el desafío requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado y una planificación sostenida en el tiempo.

Asimismo, expresó su compromiso de gestionar ante la Provincia acciones que permitan fortalecer obras y servicios, entendiendo el rol clave que cumple la ciudad como puerta de ingreso al país y como nodo de integración regional.

En el plano político, el diputado hizo un llamado al diálogo y a la construcción de consensos dentro del peronismo jujeño. Señaló la importancia de que las definiciones partidarias se den con participación de los actores locales, priorizando la unidad y una agenda centrada en las necesidades sociales y productivas de la provincia.

El mensaje final apuntó a consolidar un camino de cooperación: más articulación institucional, más presencia del Estado nacional en todo el territorio.

Frontera inteligente del Norte

La obra de construcción del Complejo cultural La Quiaca marcha a buen ritmo al punto que el 28 del corriente está prevista la preinauguración. "Si el edificio se convierte en un hub vivo de contenidos, formación e innovación comunitaria, La Quiaca puede pasar de ciudad de paso a nodo estratégico de Jujuy y del corredor andino", sostuvo una entrega de prensa del municipio fronterizo que conduce Dante Velázquez.

"La obra del Complejo Cultural La Quiaca, en su tramo final hacia el 28 de febrero, llega en un momento político y económico en el que los municipios fronterizos no pueden esperar soluciones externas: deben construir escala propia. Desde esa lógica, la gestión de Dante Velázquez plantea una tesis audaz y correcta: la meta no es inaugurar paredes, sino activar ciudadanía", agregó.

También puso de relieve el enfoque de la "cultura no como gasto ornamental, sino como infraestructura de desarrollo. Un hub cultural que integre producción audiovisual, educación, investigación territorial, memoria local y circulación digital en tiempo real puede reposicionar a La Quiaca en la economía del conocimiento del NOA. No hay épica vacía aquí, hay una estrategia de competitividad local".

"Además, el municipio viene comunicando una agenda de transformación urbana y turística donde el complejo aparece como pieza estructural, no aislada, dentro de una política cultural-económica más amplia. Esto confirma que el edificio no nace solo, sino dentro de un plan de ciudad", subrayó más adelante. "Ahora bien, también hay una advertencia: ningún hub funciona por decreto. Sin gobernanza de contenidos, programación sostenida, formación de equipos, alianzas con universidades, radios, escuelas, colectivos culturales y clubes, la infraestructura corre el riesgo de subutilizarse. La oportunidad es extraordinaria, pero exige método, métrica de impacto, calendario público, digitalización de servicios culturales y trazabilidad de resultados sociales".

Al concluir expresó que "La Quiaca ya dio el paso más difícil, imaginarse grande. El 28 de febrero debe ser apenas el punto de partida de una etapa donde el talento local, organizado en red, convierta identidad en desarrollo y frontera en plataforma".