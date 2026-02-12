Inauguraron destacamento para la Policía Turística jujeña

El Gobierno provincial habilitó un destacamento para la Policía Turística en la zona de los diques, en El Carmen. El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto, reafirmando el compromiso con la seguridad ciudadana como política pública primordial y con el turismo como actividad productiva clave en la provincia.

"Inaugurar esta sección turística de la Policía en la zona de los diques Las Maderas y La Ciénaga es muy importante", destacó el mandatario sobre la apertura. "Hay una afluencia enorme de turistas y visitantes periódicamente y más aún durante los fines de semana", remarcó.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que la labor de la Policía Turística en la zona es esencial para "colaborar, trabajar con la seguridad y brindar información a la gente que nos visita, porque este es un punto estratégico que tiene que ver con el turismo que crece, y tanto en nuestra provincia", destacó Sadir.

Asimismo, hizo mención al trabajo en red y articulado que realiza el Gobierno de Jujuy, considerando que la Agencia de los Diques facilitó el espacio para la apertura del destacamento de la Policía. "La idea es trabajar mancomunadamente, atendiendo al turismo y cuidando el ambiente", afirmó el gobernador.

Más seguridad

Por su parte, el jefe de la Policía de Jujuy, Milton Sánchez, sostuvo que esta decisión política "representa más seguridad para todas las comunidades de la zona". Al respecto, destacó también: "venimos a reforzar la seguridad con personal de Bomberos y personal de Lacustre".

En alusión al destacamento abierto para la Policía Turística, celebró contar con "un espacio donde puedan estar y guiar a todos aquellos que vengan, asesorarlos especialmente, para eso está destinada esta dotación". "El intendente de los Diques nos propuso estar acá, es un muy buen lugar. Por eso, en un trabajo conjunto con ellos, que nos cedieron el espacio, pudimos arreglarlo e instalarnos", agregó sobre la articulación para mejorar tanto la seguridad como la propuesta turística de Jujuy.

Participaron del acto el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, el titular de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, Andrés Aparicio, y el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos.