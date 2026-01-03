Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York donde será juzgado

El avión Boeing 757 que transportaba a Nicolás Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, donde quedó bajo custodia de las autoridades federales estadounidenses y está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal.

Maduro fue trasladado desde la base naval de Guantánamo, adonde había sido llevado tras su captura en Caracas durante una operación liderada por fuerzas estadounidenses en la madrugada.

Junto a Maduro viajó su esposa, Cilia Flores, quien también deberá presentarse ante la justicia de Estados Unidos. Ambos enfrentan acusaciones de narcoterrorismo y otros cargos relacionados con presuntas operaciones de tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, según causas abiertas en tribunales federales.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron que el traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y que el líder de la organizacion narcoterrorista Cartel de los Soles permanecerá detenido hasta su primera audiencia judicial.

La comparecencia inicial se realizará ante un juez federal del distrito sur de Nueva York, una jurisdicción que en el pasado ha llevado adelante procesos contra figuras vinculadas al crimen organizado transnacional.

Noticia en desarrollo...