Personal policial evitó el desenlace fatal de un joven

Personal policial de la ciudad de San Pedro logró que un joven del barrio San Francisco desistiera de atentar contra su vida mediante el inicio de un foco ígneo dentro de una casa. El rápido accionar y la negociación realizada por un efectivo de la fuerza que cumplió ese fin permitió abordar la situación.

El hecho ocurrió el sábado a la mañana, cuando los vecinos de una vivienda de la avenida Sánchez de Bustamante del mencionado sector barrial sampedreño escucharon lo que estaba sucediendo en la zona y dieron aviso al Sistema 911.

Por esa razón, en cuestión de minutos se constituyó en el lugar señalado una comisión del Cuerpo de Bomberos y también de la Seccional 26°, con jurisdicción en la zona. En ese contexto, los bomberos descendieron de un móvil con matafuegos y equipados con la correspondiente ropa antiflama por si debían actuar.

Fue entonces, que a partir de ese momento comenzó la tarea del negociador de la fuerza provincial, quien dialogó con un joven que intentaba atentar contra su vida utilizando combustible. Además, de acuerdo a la información policial, el protagonista del hecho habría estado bajo los efectos de algún estupefaciente. Cabe mencionar, que en el inmueble no estaba solo, sino que se encontraban los integrantes de su familia con la cual convive.

No obstante, tras algunos minutos, el hombre depuso su actitud y fue abordado por el personal del Same para constatar su salud.

Finalmente, después de los momentos de tensión se logró una intervención rápida y eficaz para prevenir lo que podría haber sido un hecho fatal.