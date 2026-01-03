Trump dijo que Maduro será juzgado los Estados Unidos

ras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Donald Trump, se abre ahora una instancia en la cual el dictador venezolano será juzgado en los Estados Unidos por una serie de cargos enumerados por la Fiscal General Pam Bondi.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, publicó Bondi en la red social X.

En las primeras horas de este sábado, los Estados Unidos de América iniciaron una operación militar de gran envergadura en territorio venezolano. La intervención, que marca una escalada sin precedentes tras cinco meses de tensiones y despliegue naval en el Caribe, comenzó aproximadamente a las 02:00 AM (hora local de Caracas) con una serie de bombardeos y operaciones de fuerzas especiales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según comunicó inmediatamente después del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela, según confirmó Trump en el mismo mensaje, después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas, publica hoy el diario El País de España y reproduce la Agencia Noticias Argentinas.

Según reportes confirmados por agencias internacionales y el propio gobierno estadounidense, los ataques se concentraron en objetivos estratégicos militares y logísticos. Entre los puntos impactados se encuentran:

Fuerte Tiuna: Principal complejo militar en la capital, Caracas, donde se encuentra el Ministerio de la Defensa.

Base Aérea La Carlota (Generalísimo Francisco de Miranda): Instalación clave en el centro de Caracas.

Puerto de La Guaira: Principal terminal marítima del país, señalada por la administración estadounidense como centro de operaciones logísticas vinculadas al narcotráfico.

Aeropuerto de Higuerote: Ubicado en el estado Miranda, también reportado como objetivo de los ataques.

Antena de El Volcán: Centro neurálgico de comunicaciones y señales en la zona sur de Caracas.

Trump, a través de un comunicado emitido en su plataforma Truth Social y posteriormente validado por la Casa Blanca, confirmó la ejecución del "ataque a gran escala".

Trump afirmó textualmente: "Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder. Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados del país por nuestras fuerzas."

Funcionarios del Pentágono, bajo condición de anonimato en reportes de CBS News, detallaron que la captura fue ejecutada por miembros de la Delta Force, una unidad de élite de operaciones especiales, en una incursión terrestre coordinada con los bombardeos aéreos.

Por su parte, el Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, denominó a esta operación como parte de la Operación 'Lanza del Sur', iniciada formalmente a mediados de noviembre de 2025 bajo la premisa de combatir el narcoterrorismo y los carteles protegidos por el gobierno de Caracas.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial a primeras horas de la mañana, en el cual repudia y denuncia: La "gravísima agresión militar" perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Antes de los reportes de captura, se emitió una orden de movilización nacional bajo los planes de defensa "Independencia 200".

Diosdado Cabello, en su cargo de Ministro del Interior de Venezuela, instó a la movilización de las milicias y fuerzas de seguridad para "defender la soberanía nacional ante el ataque imperialista".

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma ante la magnitud de la intervención. A continuación, se detallan las posturas de actores clave:

Gustavo Petro, Presidente de Colombia, a través de sus redes oficiales y un comunicado de la Cancillería, expresó su condena absoluta: "Alertando al mundo entero que han atacado a Venezuela. Colombia reitera que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier confrontación armada"..

El Gobierno de Cuba, en un comunicado de su Cancillería, ha calificado la operación como un acto de "terrorismo de Estado" y ha exigido una respuesta urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó enérgicamente la "violación flagrante de la soberanía nacional y la integridad territorial" de Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses.

David Smolansky, vocero de la oposición venezolana, en declaraciones a CBS News, confirmó los puntos de impacto en Caracas y señaló que la intervención era una consecuencia de la negativa del régimen de Maduro a permitir una transición democrática tras los eventos de 2024 y 2025.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los EE. UU. emitió una prohibición total para que operadores comerciales estadounidenses sobrevuelen el espacio aéreo venezolano y de Curazao, citando "riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso".

Se reportaron cortes masivos de energía eléctrica en amplias zonas de la capital tras las explosiones en el área de Fuerte Tiuna y El Volcán.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.