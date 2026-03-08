16°
8 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Motociclista hospitalizado tras perder el control y desbarrancar

Bomberos asistieron a la víctima, que fue derivada al "Pablo Soria".

Domingo, 08 de marzo de 2026 23:47

Motociclista cayó a un barranco tras un siniestro vial y fue rescatado por Bomberos, en la capital.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer sobre un tramo de la ruta provincial N°35, a la altura de la finca Herminia, en el barrio Chijra de la ciudad capitalina.

Fue en esas circunstancias que las autoridades recibieron una alerta sobre un incidente vial que tenía como protagonista a un motociclista, que habría desbarrancado.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales de la Seccional 3° y personal de la División Rescate y Salvamento de la Dirección de Bomberos se dirigieron al lugar, donde constataron la veracidad del hecho.

Los rescatistas realizaron el descenso utilizando cuerdas y técnicas especializadas para este tipo de situaciones, que les permitieron acceder a la víctima.

El hombre fue asistido en el lugar, inmovilizado con los elementos de seguridad correspondiente y luego evacuado mediante un descenso controlado hasta una zona segura.

Personal del Same brindó la atención médica al protagonista y posteriormente fue derivado al hospital "Pablo Soria" para una mejor asistencia.

En el lugar de los hechos también trabajó personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y efectivos del departamento de Criminalística que realizaron las pericias de rigor.

La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 3°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

