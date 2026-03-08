Participación vecinal en el multiespacio

Motivados por las labores altruistas y la recreación, los vecinos del barrio Mariano Moreno se sumaron a la campaña solidaria de útiles en desuso con el lema de "Si tenés útiles que ya no usas, íacercate!" en el multiespacio de Perú 1554.

Esta propuesta, que nació de la dirección de Economía Circular, ofrece a niños que lo precisan con urgencia, kits escolares en buen estado que puedan reciclarse para dar una nueva oportunidad a otro niño.

Es importante destacar que se recolectaron numerosos elementos y mochilas, lo que movilizó una gran ayuda desde los colaboradores del sector que siguen apostando al trabajo en comunidad.

ACTIVIDAD FÍSICA | PARA FOMENTAR LA SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

Otra de las iniciativas se dicta a través de la actividad física, con cursos que se dictan los días lunes, miércoles y viernes en los horarios de 8 a 9 para funcional; y de 9 a 10, ritmos; mediante clases gratuitas a cargo de Juan Manuel Sánchez, quien a través del movimiento, la música, el entrenamiento y la buena vibra, inicia el día de la mejor manera en una labor que es comprometido, dinámica y dedicada.

Es que entrenar siempre es positivo para activar el cuerpo y sentir el ritmo, por lo que se convoca a los vecinos en general que deseen sumarse al grupo para mejorar su calidad de vida.

En el mencionado espacio también tiene lugar la feria de frutas y verduras, que acerca productos frescos y saludables, donde se promueve la sana alimentación, el encuentro y el acompañamiento comunitario.