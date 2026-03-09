Purmamarca se prepara para la Mamita del Cerro

En la reunión de la semana pasada en Tumbaya, donde organismos de la Provincia se reunieron con autoridades de esa comuna y administradores de la parroquia para comenzar a definir los operativos de seguridad y de salud por la peregrinación al santuario de Punta Corral, intervino el intendente de Purmamarca, Humberto López.

Su presencia era obligatoria debido a que el tema le interesaba de sobre manera, principalmente porque por el paraje Tunalito (dentro de su jurisdicción municipal), el ascenso y descenso de peregrinos es considerable. Por lo que esta situación le demanda una organización previa que garantice a los fieles y devotos seguridad durante su manifestación de fe.

En Tumbaya coordinó acciones con el titular del Same 107, Pablo Jure; Ariel Mamaní, director General de Emergencia Provincial; Abraham Pereyra, párroco de Tumbaya y autoridades de la Policía de la Provincia, Incendios Forestales, Bomberos voluntarios, Comisión de devotos, Asociación de peregrinos, Ejercito Argentino, Recursos Hídricos, Ejesa, Seguridad vial, Recursos naturales, Dirección de Bomberos, Girsu, entre otros.

La peregrinación al santuario de la Virgen de Copacabana de Punta corral "es una expresión de fe muy importante que convoca a miles de peregrinos en Tumbaya y Tunalito. Es necesario que entre todos coordinemos un trabajo en conjunto para que la festividad por la sagrada imagen se desarrolle sin inconvenientes y la feligresía se manifieste con seguridad", señaló.

López se anticipó en enviar una cuadrilla integrada por personal municipal para inspeccionar el estado del camino y disponer un plan de obras para su mejoramiento de acuerdo al estado que presentaba. El trayecto por Tunalito hasta Punta Corral es de 16 kilómetros aproximadamente, mayormente empinado y con acantilados, la distancia es mucha más corta a otros caminos pero de alta dificultad exigiendo entre 5 y 8 horas de caminata.

Para estos días tiene previsto reunirse con el Same, Puesto de Salud de Purmamarca, Policía de la Provincia y otros involucrados, porque sobre la ruta nacional 9 desde donde se inicia la peregrinación "debemos organizar un organigrama que nos garantice el bienestar de todos". Tiene previsto también convocar a comerciantes, transportistas y a todos los sectores involucrados en la peregrinación.

Más adelante anunció que el municipio está construyendo sobre el río Grande, una pasarela para darle seguridad al peregrino cuando inicia el ascenso hacia el santuario, para su ubicación López coordinó la obra a la que denomina 'pasarela social' con los vecinos para que sumen su colaboración al igual que el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

De acuerdo al informe recibido de quienes hicieron el recorrido previo para evaluar su estado, López señaló que a lo largo del trayecto "si bien es cierto llovió, pero no en la medida para afectarlo considerablemente. Presenta dificultades e irregularidades a lo largo de su extensión, por lo que en estos días se enviará una cuadrilla para refaccionarlo, aunque la temporada de precipitaciones no terminó comenzaremos a mejorarlo".

El intendente purmamarqueño aseguró que en esta semana se reunirá nuevamente con los diferentes organismos para ultimar detalles de los operativos que se implementarán en Tunalito. Y consideró de suma importancia la participación y colaboración de todos los sectores, además destacó que según las estadísticas se redujeron los accidentes y problemas de salud durante la peregrinación por la articulación y el buen trabajo entre los organismos.