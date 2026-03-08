Automovilistas debieron ser hospitalizados tras un choque

Un hombre y una mujer fueron hospitalizados luego de la colisión entre dos autos en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. También resultaron heridos otros ocupantes de los rodados involucrados y fueron asistidos en el lugar, aunque fuera de peligro.

El siniestro vial fue advertido días pasados por la mañana, cuando alrededor de las 11 el Sistema 911 fue alertado acerca de dos vehículos que chocaron cerca de la esquina entre la avenida Forestal y la calle Capitán Lotuffo, a la altura del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, en el mencionado sector barrial capitalino.

A raíz de esto, minutos más tarde llegó hasta el escenario del hecho el personal del Same que se encontró con los dos rodados colisionados. Se trataba de un auto blanco Ford Fiesta con una abolladura en el lateral izquierdo y de un Ford Ka de color rojo, que chocó su trompa contra un árbol.

Así fue cómo los profesionales médicos atendieron a los dos ocupantes del vehículo rojo, quienes sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladados al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, fuera de peligro. Mientras que las tres personas que viajaban en el otro rodado, dos mayores de edad y una niña, resultaron ilesos y no fue necesaria la derivación.

Por otro lado, también se constituyeron en el lugar los agentes policiales y el personal de Criminalística para el peritaje de rigor. Además, de acuerdo a la información policial, el impacto se produjo cuando los dos autos circulaban por el mismo carril en sentido este-oeste con dirección a la ruta nacional N° 9.

En esas circunstancias, mientras el Ford Ka se desplazaba por el carril rápido por causas que son motivo de investigación el Ford Fiesta realizó una maniobra que lo llevó al impacto entre ambos. Como producto de la colisión, el conductor del Ka perdió el control y colisionó contra un árbol, mientras el otro auto solo sufrió una abolladura y su conductor frenó más adelante.

Finalmente, más allá de que el Ka subió a la vereda ningún peatón resultó alcanzado por el rodado, aunque el tránsito fue interrumpido durante varios minutos, por lo cual asistió el personal de Seguridad Vial para señalizar la zona.