14°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Cramen
habitacional
Lula Da Silva
Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente
8M
Banco Macro
Catamarca
El Cramen
habitacional
Lula Da Silva
Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente
8M
Banco Macro
Catamarca

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Detenido tras forcejear vehículos estacionados

Un testigo alertó a una comisión policial que patrullaba el sector.

Domingo, 08 de marzo de 2026 00:00
APREHENSIÓN | MOMENTO EN QUE UN EFECTIVO REQUISÓ AL INCULPADO.

Un hombre forcejeaba vehículos estacionados con fines delictivos y fue detenido durante un patrullaje policial, en la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 1.20 en un sector del barrio Bernacchi.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 recorrían el lugar de manera preventiva, cuando un transeúnte los alertó sobre la presencia de un sujeto que forcejeaba las puertas de los vehículos estacionados, con presuntos fines delictivos.

El inculpado fue localizado tras un breve recorrido e intentó escapar al percatarse de la presencia policial, sin embargo fue reducido.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el protagonista quedó detenido en la Unidad Regional 2.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD