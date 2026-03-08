Motociclista murió tras protagonizar siniestro vial

Un joven motociclista murió tras perder el control del rodado y derrapar, en la localidad de Río Blanco. El deceso se produjo en el hospital "Pablo Soria", donde permanecía internado.

El lamentable episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 2.30 en la intersección de la ruta provincial N°1 y la calle 17 de Agosto, en la mencionada localidad, según las fuentes consultadas por este diario.

Fue en esas circunstancias que un joven de 29 años se desplazaba a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas y por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó.

La víctima fue asistida por efectivos policiales y por personal del Same que se constituyeron en el lugar, tras un llamado telefónico que daba cuenta sobre el incidente vial.

El joven fue trasladado al hospital "Pablo Soria", donde permaneció internado con heridas de consideración. Lamentablemente con el correr de las horas su salud empeoró y durante la madrugada de ayer se produjo su deceso. La Policía identificó a la víctima como Herber Porco de 29 años.

Por otra parte, en el lugar de los hechos trabajó personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial.

Tras el operativo, el rodado protagonista fue secuestrado de manera preventiva.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector y entrevistar a posibles testigos, para esclarecer el episodio.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Subcomisaría Río Blanco, por disposición del representante fiscal.