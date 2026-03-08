Policías rescataron a un perro que cayó al dique

Un perro cayó al dique Los Alisos y fue rescatado por efectivos policiales que recorrían el sector. De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 16 en un sector del mencionado espejo de agua.

Fue en esas circunstancias que dos efectivos de la División Especial K9 de la Unidad Regional 1 circulaban por el sector en un móvil policial, cuando se percataron de que una mujer solicitaba ayuda a los gritos debido a que su perro había resbalado y caído al agua.

De inmediato los efectivos descendieron del rodado y coordinaron una labor con sus pares de la División Lacustre, quienes también se constituyeron en el lugar, y lograron rescatar a la mascota en buen estado de salud. El perro “Pancho” tiene 18 años y fue entregado a la mujer, quien se mostró alegre e indicó que la mascota cayó porque es ciego y tiene problemas de audición.