18°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LALIGA ARGENTINA
fútbol internacional
PRIMERA NACIONAL
fútbol internacional
Tribunales Federales de San Luis
alto comedero
San Pedro
Barrio Chijra
Río Blanco
Los Alisos
LALIGA ARGENTINA
fútbol internacional
PRIMERA NACIONAL
fútbol internacional
Tribunales Federales de San Luis
alto comedero
San Pedro
Barrio Chijra
Río Blanco
Los Alisos

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Israel inició una nueva ola de ataques contra Beirut

Se trata de ataques aéreos contra la ciudad de Dahie, en los suburbios de la capital del Líbano.

Lunes, 09 de marzo de 2026 09:31

Israel lanzó este lunes una nueva ola de ataques aéreos en la zona de Dahie, ciudad ubicada en los suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut.

Según un informe de Xinhua, el Ejército afirmó en un comunicado que su objetivo son las infraestructuras de Hizbulá y el ataque fue unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, informó el Ejército mediante un comunicado en el cual no brindó más detalles.

En tanto, se supo que, horas antes, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, habpia informado que Ejército iba a realizar el citado bombardeo en lugares de Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD