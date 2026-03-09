Qatar hizo oficial la vuelta del fútbol y ahora resta definir qué pasará con la Finalissima

La Liga de las Estrellas de Qatar anunció la vuelta del fútbol en ese país y compartió los horarios para la reanudación de la competición el próximo jueves 12, once días después de que la Federación suspendiera todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región por el conflicto bélico.

Este situación cambia el panorama de cara a la Finalissima entre España y la Selección argentina, campeones de Europa y de América, que se había puesto en duda por el conflicto bélico.

El partido estaba estipulado para que se juegue el 27 de marzo en el estadio de Lusail, algo que aún está por defirnirse. FIFA, Conmebol y UEFA deberán determinar si el encuentro se mantiene, se cambia de sede o se posterga.

“Tenemos la planificación deportiva para jugar ante Argentina y Egipto. Mantenemos ese deseo, aunque es cierto que hay que esperar. Es prematuro hacer un diagnóstico en relación a si se jugará el partido o si se jugará en Qatar o no”, dijo Álvaro de Miguel, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Esta semana será determinante para saber qué se hará con este partido. Tenemos la necesidad de tener la garantía de que, en donde vayamos a jugar, haya un estado de seguridad y tranquilidad para nosotros. Espero tener noticias pronto”, agregó el directivo español.

La Finalissima entre la Selección argentina y España prometía ser una verdadera fiesta en Qatar. Las casi 89 mil entradas para el estadio Lusail se agotaron en tiempo récord y todo estaba listo para el gran cruce. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente cambió el panorama y ahora el partido quedó envuelto en incertidumbre.