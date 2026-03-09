Brasil: 23 expulsados en la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

La final por del Estadual Mineiro dejó un récord histórico de 23 expulsados tras una batalla campal entre los futbolistas de Cruzeiro y Atlético Mineiro. El partido terminó con victoria y consagración de La Bestia Negra tras el 1 a 0 pero quedó totalmente opacado por lo que ocurrió tras el pitazo final.

El detonante del escándalo en el clásico de la ciudad de Belo Horizonte fue un violento cruce entre el arquero del Atlético Mineiro, Everson, y el volante del Cruzeiro, Christian. Según el informe arbitral, el guardameta derribó y golpeó brutalmente en el rostro a su rival con la rodilla, mientras que el mediocampista fue sancionado por impactar con su espinilla la cabeza del portero cuando la jugada ya estaba interrumpida.

Este incidente inicial desató una batalla campal que involucró a los futbolistas argentinos: Lucas Romero conectó un golpe de puño a Everson, lo que provocó la reacción de Hulk por la espalda, respondida a su vez por una "patada voladora" de Lucas Villalba. Incluso el experimentado Cássio atravesó todo el campo para sumarse a la trifulca, que ni siquiera los intentos de mediación del técnico Eduardo Domínguez lograron contener.

Ante la imposibilidad de impartir justicia en medio del caos y las agresiones cruzadas, el árbitro Matheus Candançan, quien debió solicitar protección policial, formalizó las expulsiones horas después mediante el acta oficial.

El informe dejó asentado 23 expulsiones; 12 del Cruzeiro y 11 del Atlético Mineiro, protagonizando el partido con más tarjetas rojas en la historia del fútbol brasileño superando las 22 expulsiones que habían protagonizado Portuguesa y Botafogo en 1954 durante el Torneo Río-São Paulo.

De acuerdo con la reglamentación que tiene el Código Brasileño de Justicia Deportiva, las sanciones serán cumplidas solamente en competencias organizadas por la Federación de Fútbol de Minas Gerais. Es decir, que los jugadores expulsados cumplirán sus suspensiones en el próximo torneo Estadual y no en Brasileirao ni en la Copa do Brasil.