Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país, en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.

En un extenso comunicado, la asamblea declaró que “después de estudios cuidadosos y extensos... en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.

Minutos después de su confirmación, la Guardia Revolucionaria juró lealtad a su nuevo líder supremo. “El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de los mandatos divinos del Guardián Jurídico de la época, Su Eminencia el Ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei”, dijeron los Guardianes en un comunicado.

Mojtaba Khamenei fue señalado en los últimos días como el principal candidato para suceder a su padre, quien murió el 28 de febrero durante el primer día de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. La televisión estatal iraní confirmó que la sucesión fue aprobada tras una sesión extraordinaria del órgano encargado de elegir al líder supremo.

El liderazgo supremo reviste una importancia central en la república islámica, ya que otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial. La designación de Mojtaba Khamenei permite visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa y la consolidación del sector conservador dentro del aparato estatal.

Estados Unidos e Israel han intensificado las advertencias y presiones públicas respecto a la sucesión en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Washington debía aprobar cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró este domingo. El régimen iraní ha reiterado que la elección del líder supremo es un asunto interno, mientras que la Casa Blanca insistió en que cualquier transición de poder en Irán debe considerar los intereses de seguridad regional.

Por su parte, el ejército israelí manifestó, a través de mensajes en farsi, que mantendrá sus ataques contra cualquier sucesor del líder fallecido y quienes participen en su elección. “La mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

La designación de Mojtaba Khamenei ocurre en un momento de alta tensión regional, tras el fallecimiento de Ali Khamenei, quien ocupó el cargo de líder supremo durante más de tres décadas y concentró el poder político y religioso en Irán. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, la Asamblea de Expertos tomó la decisión en una sesión convocada de emergencia, siguiendo el protocolo previsto para la sucesión.

Mojtaba Khamenei, de 54 años, es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.

Ha sido considerado durante años uno de los principales contendientes para suceder a su padre como máximo dirigente del país, incluso antes de que un ataque israelí lo matara la semana pasada al inicio de la guerra, pese a que nunca ha sido elegido ni designado para un cargo gubernamental. Figura reservada dentro de la República Islámica, Mojtaba Khamenei no ha aparecido en público desde el sábado, cuando el ataque aéreo israelí contra las oficinas del líder supremo mató a su padre, de 86 años, y a su esposa, Zahra Haddad Adel.

El paradero de Mojtaba Khamenei es incierto, aunque se cree que permanece con vida y se ha ocultado mientras continúan los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.

El ahora nuevo líder supremo asume el control de un ejército iraní en conflicto abierto y de una reserva de uranio altamente enriquecido, suficiente para fabricar un arma nuclear si así lo decidiera el régimen, según informes del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Mojtaba Khamenei ha desempeñado un papel similar al de Ahmad Jomeini, hijo del primer líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini: una combinación de ayudante, confidente y gestor de poder, según el grupo de presión estadounidense United Against Nuclear Iran. Nacido en 1969 en Mashhad, creció en medio de la oposición de su padre al sha Mohammad Reza Pahlavi y la represión de la policía secreta SAVAK, que marcó la infancia de la familia Khamenei.

Tras la Revolución Islámica de 1979, la familia se trasladó a Teherán y Mojtaba combatió en la guerra Irán-Irak dentro del Batallón Habib ibn Mazahir, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica. Varios de sus compañeros ascendieron a puestos clave de inteligencia, fortaleciendo la influencia del círculo familiar. El ascenso de Ali Khamenei al liderazgo supremo en 1989 permitió a Mojtaba y a su entorno acceder a miles de millones de dólares y activos distribuidos en los bonyads, fundaciones estatales que administran parte de la riqueza nacional.

Documentos diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 describieron a Mojtaba como “el poder tras las togas”, detallando su papel como principal guardián de su padre y constructor de una base de apoyo propia. Un cable de 2008 señalaba que, pese a su carencia de credenciales teológicas y su juventud relativa, era visto dentro del régimen como un administrador “capaz y poderoso”, con posibilidades de compartir el liderazgo nacional.

Mojtaba Khamenei ha mantenido una estrecha relación con los mandos de la Guardia Revolucionaria y, en particular, con la Fuerza Quds y el Basij, cuerpo de voluntarios responsable de la represión de protestas nacionales en enero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En 2019, Washington lo sancionó por impulsar “ambiciones regionales desestabilizadoras y objetivos internos opresivos” en apoyo a las políticas de su padre.

Entre las acusaciones destacan su respaldo a la elección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su reelección en 2009, que desencadenó las protestas del Movimiento Verde. Mahdi Karroubi, candidato presidencial en ambos comicios, denunció a Khamenei como responsable de interferencias y manipulaciones electorales.

Solo ha existido una transferencia de poder previa en el cargo de líder supremo de Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Ruhollah Jomeini, primer líder supremo, murió a los 86 años tras encabezar la revolución y dirigir el país durante la guerra con Irak. Ahora, el nuevo líder asumirá el mando después de un conflicto de 12 días con Israel y en medio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel para neutralizar la amenaza nuclear y militar iraní, en un contexto de alta tensión interna y externa.

El líder supremo ocupa el centro de la compleja teocracia chiita iraní, con autoridad final sobre todos los asuntos de Estado, además de comandar el ejército y la Guardia Revolucionaria. Esta fuerza, designada por Estados Unidos como organización terrorista en 2019, fue consolidada y fortalecida bajo el mandato de Ali Khamenei y lidera el llamado “Eje de la Resistencia”, una red de grupos militantes y aliados regionales enfrentados a Estados Unidos e Israel. La Guardia Revolucionaria gestiona una parte considerable de la riqueza y el arsenal militar de Irán, incluido el control sobre el sistema de misiles balísticos del país.