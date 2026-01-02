Lanzan becas de formación en Inteligencia Artificial

El Gobierno provincial, en alianza con Potrero Digital, invitó a los jóvenes jujeños a sumarse al programa de becas de capacitación en Inteligencia Artificial. La iniciativa forma parte de un trayecto educativo federal diseñado para fortalecer el talento joven y fomentar vocaciones tecnológicas en toda la región.

La propuesta es fruto de una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y Potrero Digital, una red de centros de aprendizaje dedicada a brindar formación en habilidades digitales a personas con barreras socioeconómicas, junto a la Fundación Compromiso.

El programa no solo se centra en el conocimiento técnico, sino que busca dotar a los alumnos de las habilidades blandas más demandadas en el ecosistema de la economía del conocimiento.

La directora provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, Belén Castro, destacó el carácter inclusivo y federal de esta convocatoria, la cual cuenta con 100.000 cupos para toda Argentina. "Esperamos que puedan inscribirse los jóvenes de todo el territorio provincial. Al ser una formación de carácter remoto, puede realizarse desde cualquier lugar que cuente con conectividad", señaló Castro.

En esta primera etapa, los becados abordarán conceptos fundamentales: Introducción a la IA, Qué es y cómo funciona; Recursos y herramientas, Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y profesional, y Trayectorias robustas, esperándose que este nivel inicial sea la base para que los alumnos accedan luego a niveles superiores de especialización.

Nexo con el trabajo

La funcionaria provincial subrayó que la iniciativa responde a los desafíos actuales de las pymes y empresas locales, que requieren perfiles capacitados para crecer en un entorno globalizado. "La meta es crear un puente sólido entre la educación técnica y las necesidades reales del sector productivo", afirmó.

La convocatoria está dirigida a mayores de 16 años residentes en la provincia de Jujuy. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda realizar el registro a la brevedad. Los interesados pueden encontrar los enlaces de inscripción en Instagram oficial: Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy; Redes sociales Potrero Digital, ingresando a potrerodigital.org/salesforce.