24°
19 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gobierno Nacional
Ministerio de Eduación
Cindac
PALPALÁ
Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
Gobierno Nacional
Ministerio de Eduación
Cindac
PALPALÁ
Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Intensas lluvias

Corte total en la Ruta Provincial 35 camino a Ocloyas

Se solicita a los conductores no intentar circular por la ruta provincial 35 hasta nuevo aviso.

Lunes, 19 de enero de 2026 12:36

Debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, la Ruta Provincial 35 camino a la localidad de Ocloyas se encuentra actualmente intransitable y cortada en su totalidad. Las lluvias han provocado daños estructurales graves en la calzada que impiden cualquier tipo de paso vehicular.

El corte abarca diversos tramos del camino, presentándose las situaciones más complejas en Pie de la Cuesta, Tilquiza, El Payo, zonas adyacentes del trayecto hacia Ocloyas.

El corte se debe a desprendimiento de cerros sobre la calzada. Además hay  socavones y hundimientos graves del terreno que comprometen la seguridad del asfalto.

Se solicita a los conductores no intentar circular por la ruta provincial 35 hasta nuevo aviso.

Si circula por rutas aledañas, hacerlo con cuidado debido a la calzada resbaladiza y posibles restos de sedimentos.

El personal de la Dirección Provincial de Vialidad ya ha sido notificado y se espera que las tareas de despeje y evaluación de daños comiencen apenas las condiciones climáticas lo permitan.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD