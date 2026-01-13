Martes con cielo parcialmente nublado

Para algunos hoy es un día lleno de superstición es por eso que desde nuestro diario El Tribuno de Jujuy vamos adelantarte el clima. Con una mínima de 17° C, en estos momentos con una temperatura agradable de 20 °C sin lluvias en el transcurso de la mañana.

Hoy en San Salvador de Jujuy, lluvia débil con cielo parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 21°C.

Por la tarde, tendremos chubascos tormentosos con cielo cubierto y con temperaturas en torno a los 23°C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo cubierto con temperaturas cercanas a los 18°C. Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Para la zona de los pericos se espera una máxima 29°C con probabilidad de chubascos por la tarde.

La puna se encuentra con una alerta amarilla El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy. Se espera la llegada de precipitaciones durante las últimas horas de este martes.

El área afectada: Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya y Yavi.