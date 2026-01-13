La llamaron y estafaron por mil dólares y $21,2 millones

La ciudad de Libertador General San Martín fue el escenario de una estafa por las sumas de 1000 dólares y 21,2 millones de pesos, de acuerdo a la denuncia de una vecina a la que un sujeto la llamó como supuesto operador de una empresa petrolera y luego le hackeó el teléfono celular. Así fue cómo se apoderó de sus cuentas bancarias para solicitar préstamos, cambiarlos a moneda extranjera y realizar transferencias a distintos destinatarios.

El millonario ilícito tuvo lugar días pasados por la tarde, en momentos que la denunciante ingresó a su cuenta de la red social Facebook y vio un link del club de servicios de una petrolera que realiza descuentos en las cargas de combustible.

A continuación, la damnificada ingresó a ese link y para poder ser beneficiaria de la promoción colocó su número de documento, sin aportar otra información personal.

Minutos más tarde, alrededor de las 16 recibió una videollamada a través de la aplicación WhatsApp. En la misma se presentó un hombre que dijo ser representante de la compañía petrolera a la cual se había inscripto para los descuentos.

En ese contexto, el sospechoso le ofreció a la mujer la renovación de la tarjeta para poder tener los beneficios y le envió un link por WhatsApp para poder hacerlo efectivo. Tras esa indicación, la víctima presionó el link.

Luego, el aparente operador le empezó a pedir datos de su cuenta bancaria, por lo cual la denunciante comenzó a sospechar de alguna maniobra lícita y cortó la comunicación como medida de precaución.

Sin embargo, al querer comunicarse con su familia la mujer notó que su teléfono celular se había apagado, aunque no le dio mayor importancia a la situación.

Horas más tarde, la damnificada se dirigió a un cajero automático y observó que de una de sus cuentas bancarias le faltaba la suma de 1000 dólares. Pero eso no era todo, también vio que le habían solicitado dos préstamos sin su consentimiento. El primero por el monto de 12 millones 510 mil pesos y un segundo por cerca de 8 millones 750 mil pesos.

No obstante, quien hackeó la cuenta bancaria con esos montos compró 3 mil 500 dólares para luego transferirlos a otras cuentas al igual que los pesos que le sobraron luego de la adquisición de las divisas.

Ante el desesperante panorama de verse envuelta en una deuda millonaria con el banco por los préstamos que nunca solicitó, la damnificada se acercó a la Seccional 11° para denunciar que fue víctima de la estafa por las sumas de 1000 dólares y 21 millones 260 mil pesos.