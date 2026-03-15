Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en el sur de Brasil

Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en el estado de Río Grande do Sul, dejando un dolor profundo en la localidad misionera de Campo Grande y en la ciudad brasileña que los había recibido años atrás.

Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años, su hermano Mattive Lautaro Daniel, de 17, y Jennifer Celeste Prosin, también de 22, perdieron la vida cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban colisionó contra un Ford Focus a la altura del kilómetro 238 de la ERS-324, en la zona conocida como Linha 20 Parizzi, dentro de Casca. El impacto, ocurrido en la noche del viernes, fue tan devastador que los tres jóvenes fallecieron en el lugar.

Las víctimas habían nacido en Campo Grande, Misiones, pero la vida los llevó a Brasil. Desde 2022, los hermanos Hubscher y Jennifer Prosin residían en Casca, donde se integraron a la comunidad local. El viaje fatal tenía un propósito claro: volver a Misiones a visitar a sus familias.

Sobre el suceso

El choque ocurrió cuando el Volkswagen Fox, con matrícula de Santo Antônio do Palma, se desplazaba en dirección a Misiones. El Ford Focus, conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo, circulaba en sentido contrario.

Las autoridades brasileñas investigan si el Fox intentó realizar una maniobra de adelantamiento, aunque la mecánica exacta del hecho continúa bajo análisis de la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca.

Las circunstancias del accidente aún se investigan. Las autoridades brasileñas analizan las pericias para determinar si una maniobra de adelantamiento desencadenó la tragedia, mientras la Justicia local sigue reuniendo testimonios y pruebas sobre el siniestro.