Detuvieron al presunto homicida de un joven atacado con un trozo de vidrio

Detuvieron al presunto autor del crimen del joven de 24 años, ocurrido la madrugada de ayer en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según fuentes consultadas por este diario, las autoridades identificaron y procedieron a la detención de un hombre acusado de atacar con una botella de vidrio rota a Dante Rodrigo Rotondo y provocar su muerte, tras resistirse a un asalto.

En las próximas horas se espera que sea formalmente imputado por el crimen y se dicte su prisión preventiva.

Hay que recordar que lamentable hecho tuvo lugar la madrugada de ayer en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Gobernador Tello, a la altura de la estación de ferrocarril de la ciudad ramaleña.

Según informó una fuente consultada por este matutino, el joven salió de un local bailable y mientras transitaba por el sector, dos hombres lo interceptaron con el presunto fin de robarle.

En esas circunstancias, según la misma fuente, inició una pelea que concluyó cuando los inculpados atacaron con una botella de vidrio rota a la víctima, para luego escapar.

Vecinos del sector alertaron telefónicamente a las autoridades sobre la presencia de una persona con herida sangrantes en la vía pública y personal del Same se constituyó de inmediato.

Los paramédicos asistieron a la víctima que presentaba lesiones de gravedad y la trasladaron de urgencias al hospital "Guillermo Paterson". Si bien Rotondo ingresó al nosocomio con signos vitales, falleció mientras era intervenida quirúrgicamente.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial San Pedro y este miércoles se realizará la autopsia que determinará las causales del deceso.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor en el lugar de los hechos y secuestró la botella utilizada durante la agresión.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.