Un reloj inspirado en "Harry Potter y la cámara de los secretos"

El modelo fue desarrollado por la marca Zbioland en colaboración con el universo de Harry Potter y presenta un diseño mecánico complejo donde la serpiente parece deslizarse dentro del dial del reloj, generando un efecto visual que muchos usuarios describen como “hipnótico”.

El reloj combina un estilo oscuro y futurista con engranajes visibles, lo que permite observar parte del mecanismo interno mientras la serpiente recorre la esfera. Esta pieza fue bautizada como “Snake: Chamber of Secrets”, en clara referencia a la famosa cámara oculta en Hogwarts asociada a la casa Slytherin.

Las imágenes y videos del reloj comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios quedaron sorprendidos por el nivel de detalle y el movimiento de la serpiente, que parece cobrar vida dentro del reloj.

Para los seguidores de la saga creada por J. K. Rowling, el reloj se convirtió rápidamente en un objeto de colección que mezcla relojería moderna con la estética mágica del universo de Hogwarts.

Aunque se trata de una pieza exclusiva y de producción limitada, el modelo ya es considerado una de las curiosidades tecnológicas más comentadas entre los fanáticos de la cultura pop y el diseño de relojes.