Dos heridos tras choque entre una camioneta y un automóvil

Dos personas resultaron heridas luego de la colisión entre una camioneta y un auto en la rotonda de la avenida Balbín y la calle Vicente Cicarelli, en el barrio Bajo La Viña de la capital jujeña. El conductor del vehículo de mayor porte se descompensó, por lo que perdió el control del rodado que terminó impactando. Una ambulancia trasladó a los ocupantes del auto al hospital "Pablo Soria".

En horas del mediodía de ayer el Same recibió el alerta sobre un incidente vial en el mencionado cruce de calles, por lo que de inmediato los profesionales de la salud arribaron al lugar. También arribó el personal policial que se encontró con la camioneta Ford F-100 impactada en el sector del asiento del acompañante contra un auto Chevrolet, el cual fue arrastrado hasta arriba de la rotonda.

Fue entonces que los profesionales de la salud asistieron en el escenario del incidente al conductor y único ocupante de la camioneta y a las dos personas, un hombre y una mujer adultos mayores, que viajaban a bordo del auto.

A raíz de las lesiones de diversa consideración en los ocupantes del Chevrolet, los mismos fueron trasladados al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital, mientras que el otro conductor no requirió ser llevado a un nosocomio. Por otro lado, con respecto a las causales del siniestro vial, el hombre que estaba al mando de la Ford sufrió una descompensación que generó que perdiera el control del vehículo cuando circulaba cerca de la rotonda.

Debido al incidente fue necesaria la presencia de Seguridad Vial para señalizar la zona y evitar que ocurra otro hecho similar, por lo cual se registraron demoras en el tránsito en ese sector de la capital jujeña.