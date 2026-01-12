Robaron dinero y cinco anillos de plata de un puesto de venta

Una mujer denunció que le robaron una mochila que contenía dinero y cinco anillos, mientras se encontraba trabajando en uno de los puestos de venta en la avenida Héroes de Malvinas, de la ciudad de La Quiaca. Los sujetos aprovecharon que la víctima estaba hablando por teléfono.

El ilícito ocurrió días pasados por la tarde, cuando la víctima estaba en su lugar de trabajo y en un momento recibió un llamado telefónico.

La denunciante atendió y dialogó con otra persona durante algunos minutos hasta finalizar la llamada. Sin embargo, lo que parecía ser una simple acción se convirtió en el momento aprovechado por sospechosos.

En esas circunstancias, la mujer buscó una mochila que tenía dentro de su puesto de venta y no la encontró. Por esa razón, se dio cuenta que cuando estaba hablando por teléfono le sustrajeron la pertenencia. Además, al preguntar a otros puesteros si vieron algo, nadie observó el hecho.

Finalmente, horas más tarde, alrededor de las 19 la damnificada se dirigió a la Seccional 17° y denunció el robo de la mochila en la cual tenía las sumas de 11 mil pesos y 150 bolivianos -aproximadamente 32 mil pesos- , además de cinco anillos de plata valuados en 250 mil pesos y documentos personales.