Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Irán

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó este lunes una advertencia de viaje en la que insta a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Irán de inmediato en medio de los disturbios en el país de Oriente Medio.

"Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos", remarcó la nación estadounidense en un comunicado.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la situación económica de la población iraní fue el detonante de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido a más de 100 provincias en el país.

Desde hace más de 96 horas no hay internet ni cobertura y, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos, con sede en Oslo, contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

Por otra parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, impuso un gravamen del 25 por ciento a cualquier país que haga negocio con Teherán, con el objetivo es presionar al régimen de los ayatolás para que detengan la represión de las protestas.

"Esta orden es inmediata y final", advirtió Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario remarcó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos.

La advertencia llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron tras amenazar Trump con atacar a la nación asiática frente a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que sacuden a ese país y que dejaron un elevado número de muertos y detenidos.

En ese sentido, Trump advirtió que las Fuerzas Armadas de su país analizan seriamente invadir la nación persa.