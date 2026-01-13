Conocé las rutas sin paso este martes

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron el estado actualizado de las rutas en la provincia para este martes. Varias se encuentran intransitables debido a la crecida de ríos, mientras que en otros tramos se recomienda circular con extrema precaución.

Rutas con paso totalmente cortado:

Ruta Nacional Nº 40, a la altura del río San Juan de Oro.

Ruta Nacional Nº 40, entre El Cañadón y Paicone.

Ruta Nacional Nº 79, a la altura de Abra Laite.

Rutas con circulación restringida o precaución:

Ruta Provincial Nº 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

Ruta Nacional Nº 52, km 185, por acumulación de arena sobre la calzada.

Ruta Provincial Nº 83, en el tramo Pampichuela – Valle Grande.

Ruta Provincial Nº 73, a la altura de Palca de Aparzo.

Ruta Provincial Nº 73, entre Valle Colorado y Santa Ana.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles cambios en el estado de las rutas.