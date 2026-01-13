30°
13 de Enero, Jujuy, Argentina
Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín
rutas
Estados Unidos
Marvel
Información general

Conocé las rutas sin paso este martes

Como ya se había anticipado el tiempo para la Puna jujeña, hubo crecida de ríos y el transito se encuentra reducido.

Martes, 13 de enero de 2026 09:38

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron el estado actualizado de las rutas en la provincia para este martes. Varias se encuentran intransitables debido a la crecida de ríos, mientras que en otros tramos se recomienda circular con extrema precaución.

Rutas con paso totalmente cortado:

Ruta Nacional Nº 40, a la altura del río San Juan de Oro.

Ruta Nacional Nº 40, entre El Cañadón y Paicone.

Ruta Nacional Nº 79, a la altura de Abra Laite.

Rutas con circulación restringida o precaución:

Ruta Provincial Nº 7, entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

Ruta Nacional Nº 52, km 185, por acumulación de arena sobre la calzada.

Ruta Provincial Nº 83, en el tramo Pampichuela – Valle Grande.

Ruta Provincial Nº 73, a la altura de Palca de Aparzo.

Ruta Provincial Nº 73, entre Valle Colorado y Santa Ana.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles cambios en el estado de las rutas.

