Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín
rutas
Estados Unidos
Marvel

Marvel lanzó el 4 Trailer de "Avengers Doomsday"

En un nuevo adelanto, Marvel confirmó la presencia de Black Panther y Namor. Sin embargo lo que más llamo la atención fue la presencia de un miembro de los 4 fantásticos.

Martes, 13 de enero de 2026 11:58

Marvel ha lanzado oficialmente el cuarto tráiler de 'Vengadores: Doomsday', el evento que cerrará la Saga del Multiverso, ofreciendo al público su primera mirada completa a la colaboración entre Wakanda, Namor y los 4 Fantásticos.

Tras su paso por los cines y su correspondiente filtración, el estudio finalmente presenta online un avance cargado de acción, misterio y un escenario multiversal devastado que promete redefinir la escala de los enfrentamientos en el Universo Cinematográfico Marvel.

El tráiler muestra a Shuri (Letitia Wright) liderando al pueblo de Wakanda con un nuevo traje que incorpora diseños talokanos, el reino submarino de Namor. M'Baku (Winston Duke) aparece junto a ella, dejando claro que no reclama el trono, mientras que Los 4 Fantásticos, encabezados por Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), se cruzan por primera vez con los wakandianos, sellando una alianza que nadie esperaba.

Namor, interpretado por Tenoch Huerta, aparece con un impactante atuendo negro con cuello alto y capa dorada, mostrando su disposición a trabajar junto a Wakanda frente a la amenaza del Doctor Doom (Robert Downey Jr.). El escenario del avance recuerda a los entornos de 'Black Panther: Wakanda Forever', pero el tráiler deja claro que el conflicto multiversal llevará a los héroes a lugares desconocidos y altamente peligrosos.

Aunque la alianza entre Wakanda y Los 4 Fantásticos puede sorprender a muchos, en los cómics de Marvel tiene precedentes. Desde miniseries clásicas como hasta sagas más recientes que involucran crisis multiversales, estos encuentros han mostrado cooperación estratégica entre los héroes, combinando la tecnología de Reed Richards con los recursos y la inteligencia de Wakanda.

Con su estreno previsto para el 18 de diciembre de 2026, 'Vengadores: Doomsday' promete un cierre monumental de la saga, reuniendo personajes de distintas generaciones y universos, y ofreciendo un espectáculo que mantendrá al público al borde del asiento desde el primer minuto, como ya ha ido avanzando en otros teasers de personajes anteriores.

 

