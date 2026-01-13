25°
Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán
Barrio Campo Verde

Denunció que abrieron su vehículo y le robaron

La puerta trasera se encontraba cerrada, pero sin el seguro.

Martes, 13 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 50° | DONDE SE DENUNCIÓ EL ROBO.

Un vecino del barrio capitalino de Campo Verde denunció en la Seccional 50° que sujetos abrieron la puerta trasera de su camioneta y le robaron varias pertenencias. El rodado, utilizado para hacer fletes, estaba estacionado en la calle, frente a su domicilio.

El hecho fue advertido días pasados a la tarde, luego que el propietario de la camioneta Ford F-100 terminó de realizar un trabajo de flete y la estacionó en la calle frente a su casa.

Sin embargo, alrededor de las 19.45 el hijo de la víctima se acercó al rodado y notó que la puerta de atrás estaba abierta. Por esa razón observó y se dio cuenta que se llevaron una notebook, un teléfono celular, una caja de herramientas y un parlante portátil.

Finalmente, el damnificado se acercó a la dependencia policial para realizar la denuncia y aportar que la puerta que los sospechosos abrieron estaba cerrada sin seguro ni llave.

 

