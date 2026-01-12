Denunció que fue estafado por 21,9 millones de pesos

Un vecino de la localidad de El Carmen denunció que fue víctima de una estafa por la suma de 21,9 millones de pesos, tras comunicarse con el supuesto asesor de una empresa aseguradora de la cual es cliente. El dinero desapareció de su billetera virtual y fue transferido a diversas cuentas.

El ilícito sucedió días pasados por la tarde y fue el desafortunado final tras la solicitud de la póliza de su seguro que debía hacer la víctima. Por esa razón, el hombre domiciliado en la mencionada ciudad buscó en internet el número de teléfono de la compañía para realizar el correspondiente reclamo.

Así fue cómo el damnificado encontró el contacto que necesitaba y efectuó una llamada telefónica. Del otro lado de la línea lo atendió un aparente asesor de la empresa aseguradora, quien corroboró sus datos personales y los del vehículo asegurado. Tras esto, el denunciante reclamó la póliza y luego de quedar comprometido con el envío de la misma, finalizó la comunicación.

Minutos más tarde, el damnificado recibió el llamado de un número con la característica 011, correspondiente al Área Metropolitana de Buenos Aires, en el cual se presentó un supuesto operador de la aseguradora con la promesa de continuar con el trámite solicitado.

El sospechoso le pidió al denunciante que baje la aplicación de la empresa, acción que realizó en el momento y en la cual efectivamente se encontraba la póliza que necesitaba.

Cuando parecía que la gestión estaba finalizada, comenzaron los problemas para la víctima. Esto se debió a que el hombre ingresó a su correo electrónico para verificar y vincular sus cuentas de dos bancos de los cuales es cliente.

No obstante, al no poder realizar la vinculación, bajó las aplicaciones de dos billeteras virtuales. De esta manera se transfirió la suma de 17 millones 906 mil pesos desde la cuenta bancaria a la de una billetera y desde allí envió el mismo montó a una tercera cuenta.

Luego realizó otra triangulación de la misma manera por 4 millones de pesos, para completar el total de 21 millones 906 mil pesos en la billetera virtual y cerró la aplicación.

Horas más tarde, el damnificado ingresó a la aplicación que debía tener el dinero depositado pero ya no estaba la cifra millonaria. En cambio, encontró notificaciones de varias transferencias a distintas cuentas por la suma total de 21,9 millones de pesos, sin su consentimiento.

Por esa razón, el hombre se dirigió a la Brigada de Investigaciones de El Carmen para realizar la denuncia correspondiente aportando los números de teléfono con los cuales se comunicó para el trámite de la póliza.