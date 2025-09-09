Inauguran Centro de Interpretación Arqueológica en Santo Domingo

El próximo viernes a las 11 quedará inaugurado el Centro de Interpretación Arqueológica Santo Domingo, un espacio que comenzó a gestarse en 2020 como resultado del trabajo conjunto entre la comunidad aborigen de Santo Domingo (poblado distante a unos 70 kilómetros al oeste de Abra Pampa), la Dirección Provincial de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jujuy, la empresa SSR Mining y el Grupo de Arqueología y Etnohistoria de la Puna Norte, dirigido por el doctor Carlos Angiorama.

El Gaepuno, que investiga la arqueología de la Puna jujeña desde el 2004, fue convocado por la propia comunidad para diseñar el guión museológico y el proyecto museográfico del centro. Desde entonces, y aún en plena pandemia de Covid -19, se avanzó de manera articulada en la definición de los contenidos y en la construcción del Ciasd, que abrirá sus puertas como un nuevo espacio de memoria, identidad y encuentro para la región.

EDIFICIO/ VISTA DE LA SALA 3 CONTIGUA AL AREA DE RESEVA PATRIMONIAL.

Con la preservación del patrimonio cultural como eje transversal, la comunidad de Santo Domingo definió tres grandes líneas de trabajo para revalorizar y difundir su historia. La primera se centra en las prácticas productivas y los modos tradicionales de elaborar productos en la Puna jujeña. La segunda aborda las formas de construir y habitar el paisaje en esta microrregión. La tercera recupera las prácticas minero-metalúrgicas, tanto en la Puna como en Santo Domingo.

En cada caso, la propuesta invita a recorrer un espiral temporal que va desde momentos prehispánicos hasta la actualidad, enlazando la vida de los primeros habitantes de cientos de años de antigüedad, con los saberes e identidades ancestrales que todavía se mantienen vivos en la comunidad.

AYUDA/ ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTES DE CASIRA COLABORAN CON EL CENTRO.

El edificio que es completamente nuevo y construido con técnicas locales, alberga tres salas de exposición que dialogan directamente con los ejes temáticos definidos por la comunidad. Los guiones museológico y museográfico fueron diseñados desde una perspectiva inclusiva y accesible, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria de Santo Domingo, tanto en la preservación de su memoria como en el impulso de sus proyectos culturales y económicos.

Quienes visiten el Ciasd se encontrarán con una propuesta innovadora: infografías con materiales inéditos, recursos digitales interactivos y multimediales, maquetas, réplicas y reproducciones que invitan a vivir experiencias multisensoriales. Cada recurso abre una ventana al pasado, permitiendo reconocer un saber ancestral que sigue presente y vigente en la comunidad.

PERSPECTIVA/ ATRÁS DEL PUEBLO SE CONSTRUYÓ EL CENTRO DE INTERPRESTACIÓN.

El Gaepuno es integrado por Carlos Angiorama, Florencia Becerra, Agustín Cebe, Valeria Salvi, Marco Giusta, Mirella Lauricella, Josefina Pérez Pieroni, Lucrecia Torres Vega, y Silvina Rodríguez Curletto. Se encuentra radicado en el Instituto Superior de Estudios Sociales (de la Universidad Nacional de Tucumán).

Asistirá a la inauguración el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena; estará el comunero Jaime Flores, el director Provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin, los arqueólogos y demás profesionales que intervinieron en su construcción donde se preservará, difundirá y pondrá en valor el patrimonio cultural posibilitando que los visitantes conozcan la riqueza arqueológica de esa región.