Presentan ”Voces de ensueño”

"Voces de ensueño" es el nombre de la antología literaria, producida por estudiantes del nivel secundario de la Escuela Municipal "Marina Vilte", que se presentará hoy a partir de las 9, durante el acto de colación de grados del establecimiento ubicado en Alto Comedero. Durante esta misma jornada, pero por la tarde, los ejemplares serán ofrecidos a las autoridades municipales durante un encuentro que se llevará a cabo en el Salón de los Intendentes de la comuna capitalina.

Este es el segundo libro que publican alumnos de tercero, cuarto y quinto año del establecimiento. Al igual que el año pasado, la propuesta surgió de las docentes del área Lengua, quienes expresaron que sintieron la necesidad de promover y generar espacios de escritura literaria a partir de las vivencias, experiencias y cosmovisión de los jóvenes.

En este caso los chicos transitaron el camino de la poesía, la prosa y micro relatos para abordar temáticas vinculadas con el amor, la amistad, los ídolos, la familia y los dolores.

En "Voces de ensueño" participaron ochenta y dos estudiantes que, en el proceso de creación, participaron de talleres literarios donde pudieron obtener las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo. Pudieron "soltar" los miedos, vergüenza y aquello que los condicionaba e impedía expresarse. En la visión de las profesoras se desprendieron de aquello que aún no podían decir "para abrazar aquello que da vida, para ser, en este camino del autodescubrimiento de su individualidad".

De la iniciativa participaron las docentes Mariana Flores, Natalia Castañares, Graciela Colqui y Lía Sosa, sumándose en el último tramo Sara Arguello.

En el prólogo expresaron que "escribir es, ante todo, un acto de valentía. Un desafío que nace cuando se decide darle forma a lo que se siente, a lo que duele, a lo que alegra, a lo que no siempre se anima a decir en voz alta. Es enfrentar la hoja en blanco -esa adversidad silenciosa- y transformarla en un espacio de verdad, de memoria, de vida. En este gesto íntimo y poderoso reside el corazón de este proyecto que nos convoca no solo a enseñar a leer y escribir, sino habilitar voces, construir sentidos y reconocer en cada palabra escrita -sea en prosa o en verso- un mundo por descubrir".

"Este segundo libro nace de ese compromiso colectivo. Reúne prosas breves y poemas -dos formas distintas de nombrar lo innombrable- y en ambas late la misma intención: contar, desde la voz auténtica de quienes escriben, lo que les pasa, lo que los conmueve, lo que los desafía", sostuvieron.

También pusieron de relieve que el impacto de este proyecto trasciende el aula, agradeciendo a cada estudiante por haberse animado a "este desafío porque al escribir -en prosa o en verso- no solo nos regalan historias o imágenes: nos permiten acompañarlos, entenderlos y celebrar con ellos la potencia de poner en palabras lo que somos y lo que podemos llegar a ser".

La primera obra

El año pasado este equipo de docentes y sus talentosos alumnos habían materializado la primera antología literaria que bautizaron con el nombre “Jóvenes voces en Jujuy”. El libro, al igual que “Voces de ensueño”, fue escrito a partir de la inquietud de las profesoras del área Lengua que incentivaron a sus estudiantes a producir las poesías que ellos mismos seleccionaron para su publicación

“Cada estudiante escritor seleccionó la poesía que más le gustó para formar parte de este libro que se constituyó como un aprendizaje tangible y a la vez simbólico, dejando una huella vital en el trayecto de su secundaria; y traspasando los límites geográficos y del tiempo”, destacaron los docentes con mucho orgullo.

En este proyecto intervinieron alumnos escritores de tercero, cuarto y quinto año junto a las profesoras Lía Sosa, Graciela Colqui, Mariana Flores, Natalia Castañares y Eugenia Callejas; mientras que la ilustración de tapa estuvo a cargo del docente Flavio Kristafor.