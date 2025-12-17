Elba Ramos asumió en Palca de Aparzo

En la comuna de Palca de Aparzo (distante a unos 40 kilómetros de Humahuaca por la ruta provincial N° 73), asumió la presidencia Elba Ramos (Frente Justicialista) con el objetivo de intensificar el trabajo que vino realizando como vocal municipal (desde el 2023) en favor de la comunidad de la región del Zenta.

Con una diferencia de 60 votos sobre Juan Vargas (del Frente Jujuy Crece) en las elecciones legislativas provinciales de mayo pasado, la justicialista le arrebató la comuna a Juan Condorí (Frente Jujuy Crece) e iniciará de esta manera un nuevo proceso de gestión claramente diferenciado por la pertenencia política partidaria.

"Tengo muchas ganas de seguir trabajando, conozco el territorio, sé de las necesidades de la gente, así que el compromiso es cumplir con todos los requerimientos de los pobladores. En temporada de precipitaciones afrontamos inconvenientes por la crecida de los ríos, se acerca nuestra celebración patronal y coordinaré con la comunidad cómo colaborarnos porque recursos no tenemos", aseguró Ramos.

La comuna "está en rojo, la gestión anterior me dejó $60 mil en efectivo y en la cuenta bancaria $137 mil; varios empleados quedaron en la nada, les mintieron que eran de planta permanente y jornalizados a través de una ordenanza que nunca fue promulgada y tampoco se notificó debidamente a Provincia. Creí que el excomisionado dejaba esas cuestiones en orden, pero no fue así".

Aseguró que muchos contratos "están vencidos, entre otras irregularidades que hablan muy mal de su gestión; desde que asumí el pasado jueves hasta anteayer estuve en San Salvador de Jujuy tratando se arreglar estas situaciones. Ahora todo eso repercutirá en los empleados quienes están confiados que pertenecen a la comuna y no es así", afirmó.

Condorí "tendrá que dar la cara porque tiene dos años más como vocal municipal, dejó muy mal la comuna"; y respecto al parque automotor comentó que posee un tractor y una máquina retroexcavadora, y que la camioneta que utilizaba el excomisionado "se la pidió el MPA con el cual había firmado un convenio personal".

"Ahora estoy detrás de eso porque nos hace falta, aquí no tenemos movilidad, pero como tengo una moto me muevo con eso visitando las comunidades que abarca la jurisdicción municipal". Especificó que 12 personas que desempeñaban tareas en la comuna tenían sus contratos vencidos desde junio, quienes lamentablemente "quedarán sin trabajo".

Reconoció que "respecto a ese tema no está fácil la situación", aparte "no tenemos recaudación y como si fuera poco, no se aplicó la ordenanza impositiva como debía ser, entonces hay que aplicar algunas estrategias para recaudar, y empezar a trabajar para que Aparzo avance y se desarrolle con obras".

A su asunción asistió la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua quien se ofreció en brindarle la ayuda necesaria hasta que ponga en movimiento y encamine su gestión de dos años en esa alejada localidad.