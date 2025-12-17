Las finales del "Hugo Conde"

El domingo en "La Tablada" se jugarán las finales del Torneo Metropolitano Hugo "Pajarito" Conde de primera división en femenino y masculino de la Liga Jujeña de Fútbol. A partir de las 14 lo harán las chicas, entre Atlético Gorriti vs Atlético Cuyaya y desde las 16 los muchachos, entre Atlético Cuyaya vs Ciudad de Nieva.

En femenino, la primera semifinal Cuyaya derrotó 1 a 0 a La Viña y se convirtió en el primer equipo finalista. Paz, de cabeza, selló el boleto de las "bandeñas" hacia el partido decisivo. A tono con la instancia que se disputaba, el partido en su totalidad se jugó con los dientes apretados y la lucha fue una característica constante. Luego las chicas de Gorriti clasificaron a la final al derrotar a Los Perales 7 a 6 en la tanda de penales. En el tiempo regular, Rodríguez adelantó a las "gauchitas" y Medina mandó el partido a la definición desde los doce pasos para las "diablitas". Así como en la primera semifinal, este duelo estuvo marcado por la paridad y la complejidad de ambos equipos para quebrar las defensas de su oponente.

Mientras que en masculino, el "bandeño" sacó adelante un difícil partido ante General Belgrano en el estadio "La Tablada". Fue 2 a 0 el triunfo gracias a los goles de "Cali" Guzmán y Germán Acuña. Y en el otro enfrentamiento El Cruce no pudo Ciudad de Nieva que fue el vencedor de la semis.