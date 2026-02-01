Jujuy cerró enero con un alto impacto turistico y económico

La provincia de Jujuy completó el mes de enero de 2026 con indicadores que reflejan la actividad del turismo nacional e internacional. Durante todo el mes, el flujo de visitantes en las cuatro regiones mostró un comportamiento positivo, impulsado por el mercado interno y la llegada de turistas extranjeros.

Al analizar el balance mensual, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó la dinámica de la temporada.

"Cerramos un mes de enero con un balance muy satisfactorio. Si bien el escenario nacional presenta sus desafíos, Jujuy demuestra ser un destino resiliente. Notamos que el turista está decidiendo su viaje con poca antelación; pasamos de niveles de reservas previas moderados a una ocupación real sólida gracias al turismo espontáneo que llega atraído por nuestra oferta cultural y natural", señaló Posadas.

Según el reporte oficial acumulado de enero, la ocupación provincial promedio fue del 58,37%. Al desglosar por regiones, la Quebrada lideró con un 68,94%, seguida por los Valles con un 53,86%, las Yungas con un 41,15% y la Puna con un 29,80%.

En total, se contabilizaron 133.328 turistas y 374.986 pernoctes, sobre una oferta de 435 alojamientos y 12.382 plazas. Estas cifras se tradujeron en un impacto económico de $43.366.623.065, dinero que se inyecta directamente en las economías regionales y el comercio local.

Sobre estos datos, el Ministro amplió: "Estos números son el resultado del trabajo para reducir la estacionalidad. Lo que antes era temporada baja, hoy es temporada media o alta. El verano jujeño ya es sinónimo de experiencias de calidad, desde la gastronomía hasta el contacto con la naturaleza en Salinas Grandes o el Hornocal".

Finalmente, Posadas resaltó la competitividad de la provincia: "Frente a otros destinos nacionales, Jujuy se presenta como una alternativa accesible con servicios de excelencia. Observamos además que el sector de alta gama está trabajando al tope de su capacidad, lo que marca una segmentación clara de nuestro mercado".