VIDEO. “Por cobardes cerraron las puertas del Partido Justicialista”

La senadora nacional por la provincia de Jujuy Carolina Moisés en las últimas horas público un video en sus redes sociales en el que hace un fuerte descargo debido a las suspensiones que hicieron los interventores del Partido Justicialista en la provincia.

“Nos sancionan porque salimos por otro frente. No me hagan acordar que el senador Snopek fue el primero que se fue del Partido Justicialista y fue candidato a gobernador en dos oportunidades en 2019 y 2023 y en contra del Partido Justicialista y así que ahora lo tenemos que escuchar a él haciéndose el artífice de la moral y de la conducta y la disciplina partidaria. Él fue el primero en 2019 que nos hizo perder la oportunidad a los jujeños de recuperar no solamente el gobierno provincial con el delirio de ser gobernador. En 2023 el “gran cuñado” terminó siendo candidato a gobernador por una cuestión inconstitucional lo bajaron de la candidatura”.

En el video la senadora también hace alusión a los Convencionales Constituyentes que fueron suspendidos del Partido Justicialista siendo que la primera resolución que firmaron los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez fue la amnistía para todos ellos, entre los que estaban los candidatos de Leila Chaher.

“El nivel de cobardía y de hipocresía que están demostrando da asco. Digo cobardía porque saben que no son capaces de ganar unas elecciones y que por eso cerraron el Partido Justicialista y digo hipocresía porque vos Leila en 2017 te fuiste del Partido Justicialista cuando Cristina no quería a Evita, se olvidaba de Perón y hasta del legado del propio Néstor porque inventaron Unidad Ciudadana para destruir al peronismo y no tuvo ningún prurito en dejar que intervengan el Partido Justicialista Nacional con todo lo que nos costó a nosotros recuperarlo”, agregó la senadora.

Dijo también que ambos tanto Chaher como Snopek son hipócritas y socios del peronismo en todo el orden nacional. “Pero Cristina es la responsable de que hayan echado a 300 compañeros del Partido Justicialista y allí tenemos intendentes, concejales, diputados todos en ejercicio”, finalizó diciendo.