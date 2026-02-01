Continúa la búsqueda de Milagros Peralta

Familiares, amigos y vecinos desde hace días se encuentran abocados a dar con el paradero de Milagro Ariana Peralta la joven de 20 años que falta de su domicilio en la ciudad de Abra Pampa.

Ella es de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto castaño. Tiene tatuajes en ambos brazos.

Se supo que al momento de su desaparición vestía remera negra, pantalón celeste y zapatillas negras. Llevaba una mochila blanca.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al celular 3886828607