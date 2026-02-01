Buscan a una niña de 15 años en Palpalá

Érica Solange Ramos de tan solo 15 años se encuentra desaparecida de su domicilio en la ciudad de Palpalá desde la jornada de ayer.

La jovencita es de contextura delgada, tez trigueña y cabello largo negro con flequillo. Se supo que ella tiene un piercing en la nariz.

Ella vestía un top negro, jeans corto de color gris y zapatillas negras y llevaba cadenas.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al celular 3886828607.