20°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Abierto de Australia
preso asesinado
Paro
Suba de precios
Venezuela
China
Cindac
Cindac
Partido Justicialista
Abierto de Australia
preso asesinado
Paro
Suba de precios
Venezuela
China
Cindac
Cindac
Partido Justicialista

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Buscan a una niña de 15 años en Palpalá

Érica Ramos falta de su hogar desde el día de ayer. 

Domingo, 01 de febrero de 2026 11:14

Érica Solange Ramos de tan solo 15 años se encuentra desaparecida de su domicilio en la ciudad de Palpalá desde la jornada de ayer.

La jovencita es de contextura delgada, tez trigueña y cabello largo negro con flequillo. Se supo que ella tiene un piercing en la nariz.

Ella vestía un top negro, jeans corto de color gris y zapatillas negras y llevaba cadenas.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse al celular 3886828607.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD