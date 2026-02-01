China aprovecha la energía solar para la generación eléctrica

El sector de energía solar de China experimentó una expansión constante en 2025, contribuyendo significativamente al crecimiento de la capacidad total de generación del país, según datos publicados por la Administración Nacional de Energía (ANE).

Al cierre de 2025, la capacidad total instalada de generación de energía de China se ubicaba en 3.890 millones de kilovatios (kW), marcando un aumento interanual del 16,1 %.

La energía solar fue la más destacada en la combinación energética del país, con una capacidad instalada que se disparó un 35,4 %, llegando a 1.200 millones de kW, de acuerdo con un informe de Xinhua a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas.

La expansión de la energía eólica

La energía eólica también continuó con su expansión de forma constante, con una capacidad instalada que alcanzó los 640 millones de kW, lo que representa un aumento interanual del 22,9 %.

Los datos de la ANE también mostraron que la utilización promedio acumulada del equipamiento de generación de energía (para plantas de energía con una capacidad de 6.000 kW o más) fue de 3.119 horas en 2025, una disminución de 312 horas en comparación con 2024.

China construyó el sistema de energía renovable más grande del mundo, asumiendo el compromiso de acelerar la transición verde en todos los ámbitos.