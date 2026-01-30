Rubén Rivarola: “Es vergonzoso que sigan destruyendo el PJ jujeño desde Buenos Aires”

El jefe del bloque justicialista en la Legislatura jujeña, Rubén Rivarola, criticó duramente la suspensión de más de 300 dirigentes peronistas de la provincia decidida de forma “unilateral e inconsulta” por los interventores partidarios designados por Cristina Kirchner.

El legislador indicó que la suspensión de los dirigentes representa una “persecución impulsada por La Cámpora” y que la medida “favorece explícitamente” al partido encabezado por el presidente Javier Milei. “Es mentira el argumento de supuestas inconductas partidarias, lo único que buscan es regalarle el partido a los camporistas y evitar la democracia interna en el peronismo”, añadió.

Rivarola indicó que “es inaudito que dos personas (Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez) sin ningún conocimiento de lo que ocurre en Jujuy y que no pisan la provincia hace meses decidan suspender a dirigentes comprometidos con el peronismo y que continúen haciéndole daño al movimiento justicialista de Jujuy por orden de Cristina”.

Tras calificar de “payasos” a los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, el referente del peronismo jujeño ratificó su pertenencia al frente Primero Jujuy Avanza, al que calificó como “un espacio peronista en donde se trabaja en los barrios y junto a la gente de cada rincón de la provincia”. “Es grosero observar cómo se intenta manipular la estructura partidaria en beneficio de algunos pero en perjuicio de una gran mayoría, que busca reinventar un partido con todos adentro y no solo con unos pocos”, agregó.

Rivarola sostuvo que las suspensiones generalizadas no hacen más que “entorpecer la reconstrucción del PJ jujeño y debilitar aún más las chances electorales de cara al futuro próximo”. “El peronismo es militancia, solidaridad, debate y, sobre todo, búsqueda de consensos para mejorarle la vida a quienes más lo necesitan. Es imposible que eso se genere con un pensamiento único y a 1.600 kilómetros de distancia”, aseveró.

El diputado llamó a que “prime la racionalidad” y a que se revea “esta vergonzosa decisión que divide todavía más a un espacio político que debe discutir los temas que le importan a la gente y dejar de lado las internas que solo le importan a un puñado de dirigentes”.

Rivarola indicó que “en momentos en los que la gente no llega a fin de mes, muchos comercios cierran sus puertas por falta de ventas y escasean los puestos laborales en la provincia y el país, el peronismo debe mostrar una señal de madurez y unidad que no se logra suspendiendo a quienes caminan diariamente las calles de la provincia buscando soluciones para los jujeños sino uniendo fuerzas para lograr una sociedad más equitativa”.