Ángela Torres, la elegida por Netflix para promocionar la cuarta temporada de Bridgerton

Netflix Argentina volvió a romper las redes sociales con la colaboración de Ángela Torres, quien se puso el corsé, sacó el abanico y se convirtió en una verdadera integrante de la alta sociedad londinense para promocionar la nueva temporada de Bridgerton.

La nueva temporada ya está disponible, y Netflix lanzó una campaña bien argentina de la mano de Ángela Torres.

Ángela Torres se vistió de Lady para la promoción de Bridgerton

En el clip, vemos a una Ángela totalmente mimetizada con la estética de la serie. Con un lookazo de época —que incluye un vestido de gala, guantes de encaje y un peinado súper elaborado— la artista recorre un salón digno de la familia Bridgerton.

Mientras canta a cámara con su estilo característico, se intercalan imágenes de la nueva temporada. Lo que más llamó la atención es que no usó la pista original de su hit "FAVORITA", sino que la letra fue reescrita especialmente para contar qué está pasando en esta entrega de la serie.

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de Bridgerton?

En el tráiler que compartió la plataforma en sus redes oficiales, se ve a Benedict Bridgerton encontrándose con Sophie Baek en un baile de máscaras, y anticipa una temporada llena de romance y misterio.

En la sinopsis oficial de la serie, cuentan que inspirará al personaje principal a encontrar a Baek: "Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público".

El fenómeno "Bridgerton" en Argentina

No es la primera vez que Netflix Argentina recurre a figuras locales para acercar sus éxitos internacionales, pero el impacto de Ángela Torres fue inmediato. En plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, los usuarios celebraron la elección de la cantante, destacando que su estética coquette encaja perfecto con el universo creado por Shonda Rhimes.

La nueva temporada de Bridgerton ya se puede maratonear completa y, después de ver este video, es imposible no verla con la canción de Ángela sonando de fondo.