Zigarán criticó la gran cantidad de proyectos que se tratarán en sesiones extraordinarias

En una entrevista radial por FM Sol del Tribuno de Jujuy, la diputada nacional por Jujuy María Inés Zigarán se refirió a los principales proyectos que integran la agenda legislativa que serán debatidos próximamente en el Senado, entre ellos la baja de la edad de imputabilidad, la ley penal juvenil, la reforma laboral y la ley de Glaciares.

Al abordar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, Zigarán aseguró que existe un consenso mayoritario en el Congreso para tratar el tema, aunque remarcó que debe hacerse con seriedad y responsabilidad.

“Es un tema muy sensible para toda la sociedad y para los gobiernos. Es una gran deuda que tiene el Congreso de la Nación con la sociedad argentina y con la democracia”, afirmó la diputada.

La legisladora sostuvo que el eje central del debate no debe limitarse a la penalización, sino a la necesidad de establecer un régimen penal juvenil que contemple la reinserción social de niños y adolescentes que delinquen, respetando los derechos del niño.

“Estamos de acuerdo en la necesidad de un régimen penal juvenil, siempre y cuando se garantice una estructura adecuada, con equipos especializados, recursos humanos y condiciones que permitan reparar, actuar y resocializar a las poblaciones juveniles”, expresó Zigarán.

En relación al funcionamiento del Congreso, Zigarán explicó que el Poder Ejecutivo Nacional fijó un plazo muy acotado, del 2 al 27 de febrero, para tratar una agenda cargada de proyectos como la reforma laboral, la ley de Glaciares, la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur.

“Hay mucha actividad para un tiempo muy corto, por eso es clave la legitimación y el correcto tratamiento de estas leyes”, remarcó.

Además, señaló que hasta el momento el Senado no convocó a todas las comisiones correspondientes, aunque esperan que el llamado se concrete en los próximos días.

Sobre la reforma laboral, la diputada indicó que el proyecto enviado por el Gobierno nacional necesita modificaciones. Advirtió que la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas provocaría una disminución de los recursos coparticipables, afectando el financiamiento de las provincias.

Desde el bloque Provincias Unidas, manifestó su desacuerdo con el destino de los aportes previstos en la reforma y adelantó que, al tratarse de una cámara revisora, el Senado analizará y propondrá cambios al proyecto.

Respecto a la ley de Glaciares, Zigarán afirmó que los cambios no afectarían directamente a Jujuy, pero sí a otras provincias, motivo por el cual consideró necesario un análisis profundo del impacto territorial.

Por último, la diputada cuestionó la política ambiental del Gobierno nacional, especialmente en el manejo del fuego, denunció la subejecución del Presupuesto destinado a esta área y calificó de “negacionista” al presidente Javier Milei por desconocer el cambio climático.

Si bien expresó empatía con la situación que atraviesa la Patagonia, señaló el fuerte impacto económico que los incendios generan en provincias como Chubut y criticó la falta de fondos y de ejecución para combatir los incendios forestales.