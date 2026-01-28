Piden obras urgente en ruta nacional 9

El mal estado de las rutas nacionales en Jujuy es un problema que a diario viven los automovilistas que transitan ya sea por ruta nacional 9, 66, 34 y 52.

Debido a esta situación el concejal de la ciudad de El Carmen, Adrián Mendieta, presentó una nota formal ante Vialidad Nacional – Distrito Jujuy denunciando el grave estado de abandono de la Ruta Nacional Nº 9. El reclamo se centra en el tramo que une la capital provincial con la ciudad de El Carmen, una vía vital para el turismo y el transporte diario de miles de jujeños.

Según el relevamiento presentado por el edil, la infraestructura presenta fallas críticas que ponen en riesgo la seguridad vial:

Banquinas: Se encuentran destruidas o con mantenimiento nulo.

Calzada: Presencia de baches profundos, grietas y rajaduras en el asfalto.

Señalización: Ausencia casi total de demarcación vial (líneas de carril y bordes).

Además del bacheo y repavimentación, Mendieta propuso tres intervenciones de ingeniería vial para reducir la siniestralidad:

Rotonda en Los Alisos: En la peligrosa intersección de la RN 9 y la Ruta Provincial Nº 8.

Acceso al Balneario Municipal: Construcción de una rotonda de ingreso al Camping de El Carmen para ordenar el flujo de visitantes.

Tercer Carril: Desde el sector del “Buñuelódromo” hasta el Dique La Ciénaga, tramo que colapsa frecuentemente por el alto volumen vehicular.

Adrián Mendieta además solicitó una reunión con las autoridades de Vialidad Nacional para profundizar en estos puntos y pidió la intervención de los legisladores nacionales por Jujuy. El objetivo es que se gestionen los fondos necesarios para estas obras, consideradas de carácter urgente.

“Hablar de rutas seguras es hablar de cuidar la vida de nuestra gente”, remarcó el concejal al finalizar su presentación.