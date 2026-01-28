Micaela Chauque llenó de raíz andina la cuarta noche de Cosquín

La artista salteña Micaela Chauque se presentó en la cuarta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín con un espectáculo profundamente ligado a la música andina, que conectó al público con los sonidos y las raíces del norte argentino.

Sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, Chauque desplegó un repertorio cargado de carnavalitos jujeños y ritmos festivos, en una propuesta donde la quena y los instrumentos ancestrales fueron protagonistas absolutos. La presentación invitó a un recorrido sonoro por la Quebrada, resaltando la identidad cultural y el sentir de los pueblos andinos.

El show contó con un fuerte despliegue escénico, acompañado por danzas y un mensaje claro en defensa de los recursos naturales, uno de los ejes que la artista suele transmitir en cada una de sus presentaciones.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la invitación a Adrián y los Dedos Negros, con quienes cerró su actuación en un final a puro carnaval. Más de 120 bailarines se sumaron al escenario y lograron poner de pie a toda la plaza, coronando una actuación que fue largamente aplaudida por el público coscoíno.