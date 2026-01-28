Mitad de semana con alerta por tormentas en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para hoy una alerta amarilla por tormentas fuertes toda la provincia de Jujuy para la tarde y noche de hoy.

Se espera que la temperatura ronde entre los 25 y 28 grados en la zona de los valles y el ramal jujeño.

En la zona de la quebrada la temperatura máxima estará alrededor de los 24 grados mientras que en La Quiaca seria de 19 grados centígrados.

En Susques se espera una mañana con cielo parcialmente nublado y las tormentas también llegarían por la tarde con una temperatura máxima de 19 grados.

El alerta que rige para toda la provincia de Jujuy asegura que será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.