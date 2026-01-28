A mediados de marzo empezaría el Apertura

Todo indica que el viernes 13 de marzo podría arrancar el Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol, pero aún falta confirmación oficial de los 19 clubes afiliados que se dará el lunes a las 20 en la sede de calle Martín Fierro.

Daniel Fin, presidente de la entidad le contó a El Tribuno de Jujuy que "nos reunimos para organizar lo que será el lunes donde quedará fijada la fecha del inicio del torneo por categorías y modalidad de juego. Se estima que sería a mediados de marzo porque tenemos que culminar el Apertura y está el mundial. El año pasado terminaron 19 clubes y si se suman o no, se tiene que definir en asamblea ordinaria a fines de febrero en caso que haya solicitudes de inscripciones provisorias, pero todavía no ingresó ninguna".

Luego resaltó que "se trabajo mucho en el 2025, se dieron forma a los seleccionados tanto en masculino como femenino, la creación del nuevo campeonato a fin de año que nos deja un perspectiva interesante para poder seguir avanzando. Se dio continuidad para que los clubes no queden parados y ahora tenemos que planificar este año para garantizar la competencia y que tengan la posibilidad de seguir compitiendo. Hay que evaluar la opciones porque nosotros entramos y ya estábamos sujetos a la aprobación del inicio de año con tablas y reglamentos y ahora vamos a discutirlos. Por eso empezamos antes la reuniones, fue algo informal donde los clubes presentes llevaron propuestas, más ordenativas, mañana (por hoy) nos volvemos a juntar así el lunes ya tenemos algo más formal en la reunión", agregando que "el tema de las Divisiones Inferiores queremos lograr un torneo que pueda garantizar una mejor competencia y en Infantiles darle una competitividad desde un inicio y la oportunidad de una vez al mes, es el objetivo".

También aclaró que "haremos una propuesta integrativa para evaluar todo y en caso de contingencias para garantizar la atención de los jugadores pero lo trabajaremos con los clubes. No vi el informe de la deudas de los clubes, pero normalmente sucede y se ponen al día en enero. Se cumplieron con los pasos porque para la asamblea tienen que estar todos al día para poder participar. También se tiene que analizar el tema arbitraje, la constitución del Colegio de Árbitros, la continuidad de la Escuela de Árbitros tenemos ese desafío pendiente que lo debatiremos antes de la asamblea", selló (Sebastián Castro).