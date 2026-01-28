Fingieron ser de Anses y le robaron 90 mil dólares

Una jubilada domiciliada en la ciudad de Santa Fe sufrió una importante estafa en su vivienda luego de que sospechosos la engañaran con el "cuento del tío", haciéndose pasar por empleados de la Anses. El monto asciende a unos 90 mil dólares, aproximadamente.

El episodio ocurrió el viernes pasado en la capital santafesina, aunque los detalles trascendieron recién en las últimas horas. La víctima, de 85 años, fue engañada mediante una llamada telefónica que se extendió durante una hora, tras la cual los sujetos se llevaron 43 mil dólares y 40 mil euros.

Según reconstruyeron medios locales, los sujetos llamaron a la víctima pasadas las 12 de ese día. En primer lugar, una mujer se hizo pasar por empleada de la Anses y le advirtió que los dólares antiguos o "cara chica" perderían vigencia, por lo que debía realizar un trámite para cambiarlos por billetes nuevos.

Para ganarse la confianza de la jubilada, apeló a algunos datos clave como la dirección de la casa y los nombres de los hijos. Luego, la estafadora le aseguró que un contador pasaría a retirar el dinero por su domicilio, ubicado en la calle Eva Perón, en pleno centro de la capital provincial.

Minutos después, un hombre se presentó en la vivienda de la víctima: vestía jean, remera blanca y gorra del mismo color, y llevaba un bolso negro, según consignaron los diarios santafesinos.

La víctima no sospechó de la maniobra y permitió el ingreso del hombre a su inmueble. Ya en el interior, le entregó 30 mil dólares y 40 mil euros que guardaba en un recoveco del baño, además de otros 13 mil dólares que estaban en un pequeño cuarto de la casa.

Antes de retirarse, el supuesto contador consultó si había joyas en la vivienda y, al recibir una respuesta negativa, se marchó. Minutos después, la jubilada advirtió que había sido víctima de un engaño. La investigación del caso quedó en manos del fiscal Erik Fernández.

El hijo de la jubilada, quien decidió mantener su identidad en reserva, aportó más detalles sobre cómo se gestó el engaño. Explicó que la primera conversación, destinada a ganarse su confianza, se extendió durante casi una hora. "Fue una charla larga, muy hábil. En ese tiempo la van envolviendo, le sacan información y después la usan", aseguró.

Además, detalló que los estafadores le dijeron a su madre que el contador era amigo de él: "Él hacía como que hablaba por teléfono conmigo. Le decía que yo estaba de acuerdo, que le entregara todo".

Parte de los ahorros sustraídos pertenecían a la mujer y el resto a su hijo: "Está muy mal, no quedó bien. Se siente responsable, cuando en realidad no tiene la culpa".