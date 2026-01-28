River de local

River recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha en el que ambos equipo buscarán continuar por la senda de la victoria. Se juega en el "Monumental" con el arbitraje de Pablo Dóvalo desde las 20.

River tuvo un buen comienzo en este torneo, superó a Barracas Central gracias al gol del lateral derecho Gonzalo Montiel. Pese a que no fue la mejor actuación del "millonario", su director técnico, Marcelo Gallardo, hizo énfasis en el hecho de empezar sumando tres puntos y adelantó que "vamos a seguir mejorando partido a partido".